Osimhen irrefrenabile al Konami Center: vuole la Salernitana

Victor Osimhen si allena al Konami Center di Castel Volturno, il giocatore nigeriano vuole giocare Napoli-Salernitana. Il derby attualmente non si gioca, viste le nuove disposizioni del protocollo della Lega. Intanto Osimhen continua ad allenarsi al centro sportivo in provincia di Caserta. Dopo il rientro in Italia e l’applicazione della maschera il calciatore ha potuto riprendere l’attività agonistica, entrando anche in campo in occasione della sfida con il Bologna. Ora però l’obiettivo di Osimhen è quello di riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco del Napoli.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “In allenamento sta lavorando con un matto: per recuperare la condizione, il ritmo e il terreno perduti durante la convalescenza e dunque convincere Spalletti a lanciarlo

nella mischia. Magari già nel derby o direttamente dopo la sosta con il Venezia, il 6 febbraio. Entusiasmo a parte, bisogna comunque fare i conti con la realtà. Una doppia realtà: a dispetto di doti atletiche straordinarie e anzi fuori del comune, Osimhen deve recuperare gradualmente la forma migliore e soprattutto evitare forzature rischiose per i suoi muscoli. Giusto e sacrosanto, certo: ma andate a dirglielo“. Difficile che Osimhen possa avere una maglia da titolare con la Salernitana, ma nelle prossime settimane sarà difficile tenerlo ancora in panchina.