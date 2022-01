Problemi cardiaci per Ounas: colpa del Covid, ecco quando rientra

Adam Ounas è tornato a Napoli anche per i problemi cardiaci, molto probabilmente dovuti al contagio da Covid 19. Nella giornata di ieri il ct dell’Algeria ha parlato delle complicazioni cardiache di Ounas. Il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori analisi per capire di cosa si tratta nello specifico. Al momento il calciatore non può rientrare nella lista dei convocati, prima che si sappia con certezza quale sia il suo problema.

Come sta Ounas?

Gazzetta dello Sport ritorna sui problemi cardiaci di Ounas, molto probabilmente associati al Covid 19: “Pare si tratti soltanto di una leggera infiammazione, eredità per l’appunto del virus, e con qualche giorno di riposo potrà riassorbirsi senza bisogno di particolari cure. Il tecnico toscano ha grande stima dell’esterno algerino che in agosto ha bloccato, evitandone la cessione. Purtroppo alcuni infortuni muscolari gli ha precluso la disponibilità in 12 gare, oltre alle tre saltate per la Coppa d’Africa, della quale è rimasto spettatore causa Covid. Il giocatore è fiducioso che con un po’ di riposo tutto tornerà a posto e così ha tranquillizzato parenti e amici. Del resto dopo la partita di domani con la Salernitana ci sarà la sosta per le nazionali. In quei giorni Ounas avrà tutto il tempo per svolgere gli esami al cuore che dovranno scongiurare ogni complicazione, per consentire all’esterno offensivo di tornare ad allenarsi con continuità per ritrovare la condizione giusta“.

Si discute anche su quando Ounas rientrerà a giocare col Napoli: “In campionato Spalletti gli ha potuto dare un minutaggio relativo, ma in Europa League l’algerino ha avuto modo di mettersi in mostra e di segnare due gol molto belli contro Legia Varsavia e soprattutto contro il Leicester, una rete decisiva per passare il turno e giocare il mese prossimo il playoff contro il Barcellona. Ecco lì Adam vorrebbe esserci“.