Insigne raggiunge Maradona: è nella storia del Napoli

Lorenzo Insigne segna con la Salernitana e raggiunge i 115 gol con la maglia del Napoli, raggiunge Maradona. L’attaccante del Napoli è entrato nel secondo tempo al posto di Lozano. Insigne al minuto 53 ha segnato un gol storico per la sua carriera. Il capitano del Napoli si è guadagnato il rigore che poi ha trasformato perfettamente. Il principe del gol al Napoli è sempre Mertens con 144 gol.

Un record quello di Insigne che il giocatore ha festeggiato esultando con un misto tra gioia e rabbia. Sicuramente un gol anche amaro per Insigne che lascerà il Napoli a fine stagione. Il capitano azzurro ha già firmato per il Toronto e da giugno del 2022 si trasferirà in MLS.