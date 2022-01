Corbo: “Napoli puoi lottare, ora non fare il solito errore”

Il Napoli vince con la Salernitana e chiude gennaio con tre vittorie consecutive, Antonio Corbo incoraggia gli azzurri a credere nello scudetto. Un mese di gennaio incoraggiante per il Napoli, perché doveva essere quello più pericoloso, vista la Coppa d’Africa. Ma i problemi per gli azzurri sono arrivato in anticipo, nel mese di dicembre, con tanti infortuni e assenze per Covid 19.

Napoli: l’editoriale di Antonio Corbo

Su Repubblica, il giornalista scrive delle possibilità di scudetto del Napoli. Ecco l’analisi: “La terza vittoria consecutiva, stavolta sulla Salernitana travagliata da sei casi di Covid e condizione imperfetta, apre scenari interessanti. Se l’Inter è in costante volo, ma per chi insegue è meglio non disarmare, il Napoli ritrova quasi tutta la riserva di potenza dell’autunno scorso. In attesa di Koulibaly, Anguissa e Ounas dall’Africa (l’algerino è rientrato ma ha problemi cardiaci ndr), Spalletti conta solo note positive. Deve aver cura di non eliderle, ma sommarle. Con il rasserenato Insigne, c’è di nuovo con tutto il suo disordinato impeto di cavallo brado Osimhen, che non perdona il mancato passaggio di Politano e non nasconde certo la sua stizza, ma c’è ancora un’altra novità“.

Poi esalta Elmas: “Negli ultimi tempi di Elmas stupiva la fiducia che strappava a Spalletti più che le sue prove, ieri è stato nettamente tra i migliori. Cambia posizione tre volte. Alto a sinistra, poi a destra, infine al posto di Fabiàn. Vedeva giusto Spalletti? Un tocco di petto (considerato innocente dalla Var) dà a Juan Jesus altra certezza la palla del primo gol. Si supera Elmas ipnotizzando la difesa della Salernitana, il fallo di Veselj su Elmas crea la svolta allo scadere del primo tempo. Alla prima delle due ammonizioni fatali a Veselj segue il rigore del settimo gol di Mertens, è il 2-1, è la vittoria messa al sicuro come nel caveau della banca“.

“Tutto il resto è gioia. Sta al Napoli non ricadere nella discontinuità. Non dev’essere il quarto posto l’unico obiettivo. Se recupera anche lo svogliato e intermittente Lozano, può lottare dal secondo in su. Dopo il pari grigio di Milan-Juve non è una utopia. Caro Spalletti, si giochi tutto. Meno prudenza e più coraggio“, conclude Corbo.