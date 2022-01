Offerta Juve per Vlahovic, poi la misteriosa assenza. Sconcerti: “So come finirà”

La Juventus vuole Dusan Vlahovic già per il mercato di gennaio, l’attaccante non ha giocato l’ultimo match di campionato. Mario Sconcerto alimenta i dubbi sull’assenza di Vlahovic nell’ultima partita di Serie A giocata dalla Fiorentina col Cagliari. Attraverso le pagine de il Corriere della Sera scrive: “Succede intanto un fatto singolare. Tre giorni dopo l’anticipazione della Gazzetta sull’offerta della Juve per Vlahovic, il ragazzo salta la sua prima partita da tempo immemore. Sembra abbia il Covid, ma non c’è comunicato, la Fiorentina rispetta la privacy dei giocatori. Nel fare gli auguri preventivi a Vlahovic, fa comunque pensare questa sua prima assenza in un anno solare, giusto nell’ultima settimana di mercato”.

“Penso che (guarito) se ne andrà alla Juve dopo che sarà stato ridiscusso il valore di Kulusevski, oggi intorno ai 22-23 milioni. E gli altri 47-48 a conguaglio andranno nella ricerca di un altro attaccante“.

Secondo Mario Sconcerti, Vlahovic alla fine andrà alla Juventus già durante il calciomercato di gennaio. Il calciatore sta spingendo tantissimo per vestire la maglia dei bianconeri che hanno un disperato bisogno di un attaccante. Per Allegri sarebbe sicuramente un colpo fantastico, anche se non si capisce come potrà la Juve pagare Vlahovic nonostante la montagna di debiti accumulati.