Gazzetta: “Il Newcastle vuole Osimhen. La richiesta di De Laurentiis”

Il Newcastle vuole Victor Osimhen del Napoli, il club di Premier League è gestito dallo sceicco Bin Salman. Il nuovo proprietario del club inglese vuole investire molto nel calcio ed è pronto a fare follie per prendere grandi giocatori. Secondo Gazzetta dello Sport il Newcastle sta facendo sul serio per Osimhen tanto che “intermediari e agenti sono già all’opera. Il Newcastle, club che ha una nuova e potentissima proprietà araba, dopo aver fallito l’assalto a Dusan Vlahovic, cerca un centravanti attorno al quale rilanciare la squadra e guarda proprio al nigeriano del Napoli. Ricordiamo che quando nell’estate del 2020 il club azzurro chiuse l’operazione con il Lilla, in ballo c’era anche il Liverpool che però non ritenne il classe 1998 africano ancora maturo per un club di vertice in Premier. Oggi la valutazione potrebbe essere diversa e occorrerà capire come si arriverà alla prossima estate quando si sposteranno diversi centravanti” scrive Gazzetta.

Osimhen: quanto chiede il Napoli

Fino ad ora Osimhen al Napolin non ha trovato la giusta continuità a causa di tanti infortuni. Ma Si capisce cheha grandissime potenzialità. La politica di De Laurentiis è di vendere chiunque, ma ai suoi prezzi. Ecco perché se il Newcastle vuole Osimhen dovrà mettere sul piatto oltre 70 milioni di euro. Bin Salman ha un patrimonio cinquanta volte superiore a quello degli sceicchi che gestiscono il PSG, quindi il problema dei soldi non esiste. La Speranza dei tifosi del Napoli è di poter contare anche per il futuro su Osimhen, attaccante che sembra poter diventare uno dei top player a livello europeo, ma che deve ancora esplodere definitivamente. Intanto il nigeriano resta nella rosa del Napoli almeno fino a fine stagione. Dopo un lungo infortunio per l’operazione allo zigomo ed il Covid, Osimhen non vede l’ora di giocare di nuovo da titolare.