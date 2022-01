SPORTITALIA- Marotta vuole Fabian Ruiz all’Inter: manovre già in corso. La situazione

Beppe Marotta vuole Fabian Ruiz all’Inter, il giocatore spagnolo è un punto cardine del Napoli di Spalletti ma il contratto scade nel 2023. Dopo Lorenzo Insigne è forse Fabian il caso più spinoso in casa Napoli. Il centrocampista spagnolo è fondamentale nel gioco del tecnico toscano, ma fino ad ora tutti gli approcci per il rinnovo sono falliti. A 26 anni Fabian Ruiz è un patrimonio da difendere, guadagna 1,8 milioni di euro a stagione e con il prossimo contratto vorrebbe aumentare di molto il suo stipendio, arrivando almeno a 4,5 milioni di euro a stagione. Questo ovviamente va in contrasto con la politica del taglio degli ingaggi varata da De Laurentiis.

Inter sogna Fabian Ruiz

Intanto secondo quanto riferisce Rudy Galletti, giornalista di Sportitalia, Beppe Marotta sta facendo più di un pensiero per lo spagnolo. Il Napoli non si opporrebbe ad una sua cessione. Però se l’Inter vuole Fabian Ruiz dovrà mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro. I nerazzurri hanno appena preso Gosens, ma vogliono rinforzare ulteriormente la squadra per il prossimo anno ed il centrocampista spagnolo del Napoli sembra perfetto per l’Inter.

Intanto il Napoli pensa anche a programmare per il futuro. Secondo le ultime notizie di napolipiu, la società ha proposto il rinnovo a Juan Jesus e Rrahmani e sta per chiudere il riscatto di Anguissa.