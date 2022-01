Fabian e Meret: rinnovo col Napoli, ci sono data e condizioni

Fabian Ruiz e Alex Meret puntano al rinnovo con il Napoli, centrocampista e portiere hanno il contratto in scadenza nel 2023. I due giocatori da tempo attendono di trovare un accordo con la società partenopea, altrimenti dalla prossima stagione potranno svincolarsi a parametro zero come accaduto anche con Hysaj e Insigne. Insomma il Napoli rischia di perdere altri due giocatori senza incassare nulla, dicendo addio al player trading tanto caro ad Aurelio De Laurentiis. Quindi una soluzione per il rinnovo di Meret e Fabian Ruiz bisogna trovarla. Anche se da più parti si è convinti che Fabian deciderà di fare come Vlahovic e tirare la corda fino a quando sarà possibile, per poi liberarsi a parametro zero.

Rinnovo Fabian e Meret: occhio al tetto ingaggi

“La rinuncia a 4 importanti stipendi porta il monte-ingaggi attorno a quota 75 milioni di euro. Dalla prossima estate, ed è questo un altro monito per Meret e Fabian che hanno appuntamento per il rinnovo a marzo, il tetto d’ingaggio non dovrà mai più varcare la soglia dei 3,5 milioni di euro netti. Non sono state fatte eccezione per una bandiera come Insigne e non verranno fatte per altri. E questa decisione non cambierà neppure con l’accesso alla Champions League. I soldi del ritorno nella grande manifestazione, serviranno a coprire il buco di quasi 60 milioni accumulato nell’ultimi anno” scrive Il Mattino. Intanto per il mercato di gennaio bisogna monitorare la situazione di Ghoulam che piace alla Lazio. Il Napoli non si opporrebbe ad una sua cessione, per poi puntare su Olivera del Getafe, anche se il presidente del club spagnolo sta cercando di trattenere il giocatore.