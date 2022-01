Chiariello: ” Fabian farà come Vlahovic. Ospina ha detto no al rinnovo. Due sicuri partenti”

Umberto Chiariello ha parlato dei rinnovi di Ospina e Fabian Ruiz e delle manovre sul calciomercato del Napoli.

Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 ha parlato dell’intenzione di Aurelio De Laurentiis di tagliare il monte ingaggi e delle ripercussioni che questa decisione può avere sui rinnovi e sul mercato:

“Aurelio De Laurentiis è un tipo particolare rispetto agli altri presidente. Lui ha onorato tutti i contratti, ma sui rinnovi vuole avere l’ultima parola. Ospina ha già fatto sapere di non volere accettare la proposta del Napoli che prevede un ritocco verso il basso dello stipendio. Allo stesso Lorenzo Insigne è stato offerto il rinnovo a 3.6 milioni a stagione, ma Il Magnifico ha optato per la soluzione Toronto”.

Umberto Chiariello ha poi aggiunto: “A Ghoulam e Malcuit nemmeno verranno fatte delle offerte di rinnovo, andranno via e basta. Ora però ci sono due casi spinosi in casa Napoli: quelli di Fabian Ruiz e di Alex Meret. Entrambi vanno in scadenza nel 2023 e hanno mercato. Lo spagnolo farà come Vlahovic: cercherà di andare in scadenza. Sarà difficile accontentarli sul piano economico se il Napoli ha come obiettivo quello di abbattere in modo importante il monte ingaggi”, ha concluso il giornalista.