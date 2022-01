Ghoulam alla Lazio: lascia Napoli in anticipo

Faouzi Ghoulam alla Lazio è l’indirizzo di calciomercato dell’ultima ora. Il terzino può lasciare Napoli. La notizia di mercato viene data da tuttomercatoweb. “Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore è infatti vicino all’accordo con la Lazio per lasciare subito gli azzurri e trasferirsi nella Capitale, con i partenopei che non si opporrebbero al suo addio” scrive il portale.

Secondo le ultime notizie Ghoulam accetta il trasferimento alla Lazio, dove ritroverebbe Sarri, il tecnico con cui aveva avuto le sue migliori stagioni.

Ghoulam libera Olivera?

Con la cessione di Ghoulam con sei mesi d’anticipo il Napoli potrebbe fare un colpo in difesa. Si parla costantemente di Olivera, ma anche di Cambiaso del Genoa. Giocatori che non possono arrivare perché non c’è spazio nelle liste. Mentre la cessione dell’algerino libererebbe spazio per un nuovo acquisto da parte del Napoli. Nelle ultime settimane si è parlato in maniera insistente anche di Tagliafico per il Napoli. Questo fa capire la volontà degli azzurri di prendere un terzino mancino, cosa che può avvenire solo cedendo un giocatore. Per questo il passaggio di Ghoulam alla Lazio non è da sottovalutare. Va ricordato che il contratto di Ghoulam col Napoli scade a giugno del 2022.