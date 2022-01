Sky: Napoli-Frosinone, la richiesta per Gatti

Il Napoli vuole Federico Gatti ed è in costante contatto con la dirigenza del Frosinone. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky il club di Aurelio De Laurentiis sta provando a poggiare le basi per il futuro, anticipando già a gennaio qualche colpo da fare a giugno. Federico Gatti è uno dei nomi maggiormente seguito da Cristiano Giuntoli. Il difensore ciociaro sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Frosinone ed Napoli vorrebbe portarlo in Campania. A fine stagione andrà via Tuanzebe e quindi serve per forza di cose un nuovo difensore, anche perché pure Juan Jesus è un scadenza.

Frosinone: le cifre per Gatti al Napoli

Nello speciale calciomercato di Sky si parla del Napoli. Gli azzurri sono in contatto col Frosinone per avere Gatti. La richiesta economica è di 10 milioni di euro. Se il Napoli vuole Gatti e anticipare tutti deve chiedere l’affare già ora, altrimenti rischia di far inserire altri club. Intanto per il mercato di gennaio il Napoli potrebbe piazzare un altro colpo, sempre in difesa. Le ultime notizie di mercato danno Ghoulam vicino alla Lazio. Per questo motivo il club azzurro sta seguendo Mathias Olivera del Getafe, con Giuntoli che vuole chiudere l’affare già a gennaio.