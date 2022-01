Calemme: “Napoli, contatti insistenti per Olivera. È fortissimo”

Calciomercato Napoli con Mathias Olivera del Getafe che piace al Napoli. Calemme: “Contatti fitti per chiudere l’affare”. A Radio Punto Nuovo il giornalista corrispondente di AS dice: “Giustamente Angel Torres (presidente del Getafe, ndr) e l’agente di Olivera dicono che il giocatore resterà al Getafe perché il Napoli non ha potuto ancora formulare l’offerta, per quanto ci sia l’interesse forte, reale, mi risultano anche contatti molto intensi negli ultimi giorni. Questo perché non può comprarlo per questioni di spazio in rosa. Me ne parlano in maniera entusiastica, a dir poco. Mi dicono: se il Napoli investe 10-15 milioni per questo giocatore, entro due anni avrà il triplo. Chi me lo ha detto di solito non sbaglia e mi fido molto“.

Olivera al Napoli: la situazione di Ghoulam

“Il Napoli non può prendere il giocatore uruguaiano perché non può mettere i giocatori fuori rosa, ha la lista piena. Per questo c’è l’ipotesi Ghoulam-Cagliari, però l’algerino non vuole andarci. Quindi tutto è fermo, il mercato è bloccato da questo, non dalla volontà di non comprarlo. Il Napoli non lo ha bloccato per giugno, è un giocatore che può crescere tanto. Se il club fa l’operazione adesso per giugno, brucia la concorrenza. Però per bloccarlo bisogna investire i 10-15 milioni e tenerlo lì. Non credo che lo farà. Il Napoli ha una corsia preferenziale perché lo segue da tempo, perché piace. Però piace a tanti club europei, essendo un bel giocatore. Vediamo se il Napoli riesce a far uscire qualche giocatore negli ultimi giorni, anche se è difficile. Rescissione Ghoulam? Perché dovrebbe accettarla il giocatore? Non gli conviene in questo momento” conclude Calemme.