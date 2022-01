Ceccarini: “Napoli, attenti a Cambiaso. Lotta per Nandez con la Juve”

Niccolò Ceccarini parla di Andrea Cambiaso del Genoa per il mercato del Napoli, l’esterno mancino piace molto a Giuntoli. Già da qualche settimana si parla di Cambiaso nel mirino della società di Aurelio De Laurentiis, anche perché il profilo giovane, di talento e con un ingaggio basso, risponde perfettamente all’identikit ricercato dalla società partenopea. Secondo Niccolò Ceccarini la pista Cambiaso è da seguire anche perché “si parla insistentemente di Mathias Olivera, ma l’esterno del Genoa è stato attenzionato dal Napoli. Per quanto riguarda Nandez, che piace a Napoli e Juventus, al momento la situazione è di grande incertezza”. Il Napoli tiene sotto i riflettore anche il difensore Gatti del Frosinone: “La società ciociara non lo cede a gennaio, ma per giugno lo stanno seguendo tante squadre in Italia, tra cui il Napoli“.

Affare Vlahovic

La notizia di mercato più importante è sicuramente quella di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve: “È tutto fatto” dice Ceccarini che aggiunge: “L’attaccante giocherà per la formazione allenata da Max Allegri. La Fiorentina per sostituire Vlahovic ha preso Cabral, sarà lui il nuovo centravanti viola“. La discussione su Vlahovic è molto accesa, anche perché i bianconeri sono pesantemente indebitati, ma continuano a fare grandi colpi sul mercato.