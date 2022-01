Alvino: “Vlahovic alla Juve, certe operazioni… Vecino al Napoli, vi dico tutto”

Carlo Alvino parla di calciomercato dell’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ma anche della possibilità di Matias Vecino di passare al Napoli. I tifosi sono in subbuglio perché vedono i top club di Serie A piazzare grandi colpi, mentre De Laurentiis pensa principalmente a ridurre i costi. Juve e Inter sono società pesantemente indebitate, ma che attraverso bond e ricapitalizzazioni riescono ad andare avanti, permettendosi anche ottimi colpi di mercato. Vlahovic alla Juventus si trasferisce per 70/75 milioni di euro, mentre l’Inter per Gosens investe 30 milioni di euro. In questo modo la seconda parte di stagione vedrà il rinforzo di due squadre importanti, a cui si aggiunge pure l’Atalanta che ha piazzato il colpo Boga, mentre il Napoli, per ora, ha preso Tuanzebe.

Vlahovic-Juve: il commento di Alvino

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato la notizia di calciomercato di Vlahovic alla Juve: “Francamente non me ne frega una mazza. Quello che fanno gli altri non è affare mio. Poi dovremmo aprire un capitolo sulla bontà di certe operazioni di mercato“. Il riferimento ovviamente è ai debiti delle società che però continuano a comprare, con la Juve coinvolta anche nello scandalo plusvalenze.

In tema calciomercato di parla di Vecino: “L’arrivo di Gosens all’Inter non avvicina Vecino al Napoli. Non c’è possibilità che questo accada. Questo è un mercato di riparazione: vi partecipano quelle società che hanno bisogno di rimediare agli errori fatti in estate. Il Napoli non ne ha bisogno perché nel corso degli anni ha operato al meglio“.