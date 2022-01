Serie A si infiamma il mercato: il Napoli rischia?

Il calciomercato in Serie A fa registrare colpi importanti: la Juventus chiude per Vlahovic, l’Inter può chiudere per Gosens. Anche l’Atalanta ha piazzato il colpo Boga, mentre il Milan è vigile su un difensore ed ha preso Lazetic per rinforzare l’attacco. Al momento il Napoli ha preso ‘solo’ Tuanzebe in prestito secco, per sostituire Manolas, che in termini di esperienza sicuramente poteva dire la sua. Il calciomercato si chiuderà il 31 gennaio e quindi ci sono altri sei giorni di tempo per De Laurentiis, ma in questo momento non c’è grande fiducia. Oggi il presidente del Getafe ha anche detto che il Napoli non si è fatto sentire per Olivera. Questo può significare che potrebbe non arrivare nemmeno a giugno, mentre Gazzetta e Sky avevano dato Olivera già al Napoli, addirittura anche per gennaio.

Mercato: Vlahovic alla Juve, Gosens all’Inter

I colpi da novanta li stanno sparando sicuramente Inter e Juventus. Zhang ha appena chiuso un bond per finanziare i debiti, da 415 milioni di euro, ma non si tira indietro sul mercato ed è pronto a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi con Gosens: costo 30 milioni di euro. I nerazzurri sono lanciati verso il secondo titolo consecutivo e non vogliono lasciare nulla al caso. La Juventus, invece, vuole risolvere il problema del gol e nonostante i debiti e le ricapitalizzazioni (400 milioni di euro) hanno preso Vlahovic per cifra monstre di 70 milioni di euro.

Poi c’è il Napoli che al momento pensa principalmente al rispetto delle regole. Tagliare gli ingaggi: De Laurentiis ha dato questa regola, da cui non si deroga. In casa azzurra è già stato salutato Insigne, mentre si pensa a quanto farà risparmiare l’addio a Ghoulam e Mertens che sono in scadenza di contratto a fine stagione. Insomma le rivali stanno facendo di tutto per rinforzarsi, mentre De Laurentiis sceglie la linea soft e si appresta a concludere il mercato 2021-22 con pochissimi milion di euro investiti per Juan Jesus, Anguissa e Tuanzebe.