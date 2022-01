Sky – Olivera al Napoli: affare chiuso, le cifre. Giuntoli ha un altro obiettivo

Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli. Secondo Sky la società azzurra ha chiuso la trattativa col Getafe. Tutto fatto tra la società spagnola e quello di De Laurentiis per il passaggio di Olivera in azzurro. Secondo Sky il terzino sinistro sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Negli ultimi giorni il Napoli ha mollato pure Mandava che si è trasferito all’Atletico Madrid.-

Olivera al Napoli: quando arriva

Secondo quanto riferisce Sky la SSCN ha acquistato Mandava per la cifra di 11 milioni di euro. Al momento l’affare sarà concluso a giugno, quindi Olivera passerà al Napoli a partire dalla stagione 2022-23. Ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando per portare il giocatore in Italia già a gennaio. Per farlo serve la cessione di uno dei calciatori in rosa. Un’operazione non semplice ma che il ds azzurro sta provando a chiudere. Il difensore uruguaiano, esterno di fascia, andrà a rinforzare la squadra di Spalletti.