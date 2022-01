Tiki Taka, lite Auriemma-Cruciani: Ma cosa ne capisci di Napoli? Non fare il gobbo

Ennesima lite Auriemma-Cruciani durante Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, trasmissione in onda su Italia Uno.

Nel corso della puntata di Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, è andata in scena l’ennesima lite tra Auriemma e Crciciani. Durante la trasmissione in onda su Italia Uno, tra le altre cose si è discusso della risalita in classifica del Napoli di Spalletti. La squadra azzurra ha recuperato molti giocatori, all’appello mancano ancora Koulibaly e Anguissa impegati in coppa d’Africa e Ounas alle prese con il Covid. Giuntoli sta anche provando a portare a gennaio Mathias Olivera a Napoli, in un’operazione complessiva da 11 milioni di euro.

Presente in studio, Francesco Oppini, noto tifoso juventino, che ha sottolineato come il Napoli giustamente si sia lamentato per i tanti infortuni che hanno limitato la rosa nelle partite precedenti. Immediata la risposta della giornalista Jolanda De Rienzo che spiega: “Spalletti non si è mai lamentato delle assenze”.

TIKI TAKA , LITE TRA AURIEMMA E CRUCIANI

Arriva la stilettata di Giuseppe Cruciani a: “A Napoli solo Auriemma si lamenta degli assenti”.

Raffaele Auriemma risponde: “Ma cosa ne capisci di Napoli? Non fare il gobbo“. Comincia così il botta e risposta tra i due giornalisti:

Cruciani: “Non mi attribuire di essere tifoso della Juventus, non lo sono, ma non mi nasconderei”.

Auriemma: “Per difendere la Juventus spesso critichi il Napoli”.

Cruciani rilancia ancora pungendo il giornalista napoletano: “Non sono juventino, ti lamenti sempre”.

Auriemma risponde stizzito: “Basta, tu non puoi avere sempre ragione! Stai zitto”. A questo punto Chiambretti cerca di smorzare la polemica passando la parola ad altri ospiti.