Tiki Taka, Auriemma: “Juventini cascatori” Cruciani e Mauro furosi. Chiambretti ferma tutto

Auriemma e Cruciani protagonisti a Tiki Taka di un botta e risposta su Cuadrato e i cascatori Juventini. Chiambretti ferma tutto.

Ancora un botta e risposta tra Auriemma e Cruciani a Tiki taka. Durante la trasmissione in onda su Italia Uno, si è discusso sui simulatori nel calcio. Piero Chiambretti ha evidenziato come Cuadrato sia un o dei più abili protagonisti delle simulazioni.

Sull’argomento è intervenuto Raffaele Auriemma: “Alla Continassa, centro d’allenamento della Juventus, c’è una bella piscina con piattaforma da 10 metri“.

La battuta di Auriemma non è piaciuta ai juventini presenti in studio.

Massimo Mauro ha immediatamente replicato: “Mi dispiace dirlo, ma c’è li ha anche il Napoli…”, in riferimento ai giocatori che simulano.

Giuseppe Cruciani incalza: “Raffaele Auriemma pensa che i calciatori delle altre squadre siano tutti gli angeli!”.

Auriemma risponde al giornalista de la Zanzara: “Gli altri si buttano, ma non succede nulla”. Cruciani a questo punto alza il tono del dialogo: “Ma non dire stron***te!“.

Gli animi si surriscaldano e Piero Chiambretti, conduttore della trasmissione, è costretto a fermare i protagonisti del duro botta e risposta: “Non si può andare avanti in una trasmissione con una parolaccia ogni due parole”.