REPUBBLICA: Napoli ansia per Osimhen. De Laurentiis pronto ad intervenire: I dettagli

Napoli preoccupato per Osimhen. L’attaccante è entrato nel mirino di avversari e arbitri. De Laurentiis pronto ad intervenire.

NAPOLI, OSIMHEN NEL MIRINO DI ARBITRI E AVVERSARI

Il Napoli preoccupato per Osimhen. L’attaccante nigeriano è diventato la vittima dei difensori avversari e degli arbitri. Molti gli interventi fallosi subiti di Osimhen non segnalati dagli arbitri. Il club azzurro teme per l’incolumità del proprio attaccante. Soprattutto invita i direttori di gara ad una maggiore attenzione, come spiega l’edizione odierna del quotidiano LA REPUBBLICA:

“Nel Napoli serpeggia preoccupazione per l’atteggiamento assunto nei confronti di Osimhen dagli arbitri: indulgenti nei confronti dei difensori che lo marcano quasi sempre con le maniere forti e più propensi invece a sanzionare le sue reazioni, spesso troppo plateali”.

“È andata così anche contro il Verona e alla fine il giocatore nigeriano è uscito a testa bassa dal campo, convinto ancora di più dei suoi compagni di aver subito nella sfida con i veneti un grave torto”.

“De Laurentiis s’era già fatto sentire nelle sedi competenti dopo il rigore negato ad Anguissa a Roma e non è escluso che bussi di nuovo alla porta dei vertici federali, per tutelare gli interessi del Napoli”.