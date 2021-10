Cruciani: “Auriemma porta sfortuna al Napoli” Scoppia la lite a Tiki taka

Cruciani contro Auriemma a tiki taka: “porta sfortuna al Napoli” Durante l’ultima puntata dello show Chiambretti fatica a tenere a bada i due ospiti.

TIKI TAKA, CRUCIANI ATTACCA AURIEMMA: PORTA SFORTUNA AL NAPOLI

Ennesimo scontro tra Cruaciani e Raffaele Auriemma a Tiki Taka. Il conduttore Piero Chiambretti ha dovuto faticare per tenere a bada i due ospiti.

Raffaele Auriemma ha parlato dell’ottimo avvio di stagione del Napoli con sette vittorie su sette: “Immagina quanto dolore avrà provocato il Napoli a coloro che si aspettavano la prima caduta o sgambetto. Dove è Cruciani?”.

Giuseppe Cruciani risponde prontamente: “Mi sono messo gli occhiali da sole apposta poiché la tua gioia mi dà fastidio”. Il botta e risposta tra Cruciani e Auriemma aTiki Taka prosegue senza esclusione di colpi.

Auriemma commenta: “Quando ha segnato Martinez Quarta hai messo la quinta”.

Cruciani: “Non è così perché avevo scommesso sulla vittoria del Napoli. Secondo me tu porti una sfiga incredibile al Napoli, i tifosi del Napoli si toccano quando lo vedono in televisione. Da quando il Napoli è in testa alla classifica viene fare gli elogi come se avesse già vinto lo Scudetto”.

Auriemma rilancia: “Cruciani non dire caz..te! Non parlare di altri se non sai”.

Cruciani: “Sono dalla parte dei tifosi del Napoli, ma non dalla tua”.

Solo il tempestivo intervento di Piero Chiambretti interrompe il botta e risposta tra i due ospiti.