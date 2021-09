Tiki Taka, Cruciani contro Auriemma: “Il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall’ONU a parti invertite “

Giuseppe Cruciani risponde ad Aureimma e lancia una frecciatina velenosa verso i Napoletani. Il conduttore della Zanzara è un noto simpatizzante della squadra bianconera.

CRUCIANI VS AURIEMMA A TIKI TAKA

Partita malissimo la prima puntata di Tiki Taka, trasmissione calcistica in onda su Italia 1. Massimo Ceccherini ha pensato bene di mostrare una chiappa in TV, il trash è servito. Peggio ancora quando chiembretti ha introdotto l’argomento Napoli-Juve.

Il parterre si è riscaldato. Giuseppe Cruciani, non ha perso occasione di lasciare una frecciata a Raffaele Auriemma e in particolare ai Napoli e ai napoletani.

“A parti invertite il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall’ONU. Senza sei titolari, come era la Juventus a Napoli, gli azzurri avrebbero chiamato l’ONU per fermare la partita“, ha sottolineato Cruciani, dimenticando solo un piccolo particolare: Il Napoli ha giocato (e vinto) senza “piangere” con le assenze di Ospina, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Demme e Mertens l’ultimo Napoli-Juve.

Parole che non sono per nulla piaciute a Rafffaele Auriemma e ai tifosi da casa, che hanno preso d’assalto i social di Cruciani. Le parole del conduttore de La Zanzara su radio 24, erano un chiaro riferimento al blocco imposto dalle Asl dopo Napoli-Genoa.

È proprio vero che lo stile Juve è una fake news: Spocchiosi nella vittoria, rosiconi nella sconfitta.