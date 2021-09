Napoli-Juventus, da Torino piangono per le assenze. Hanno dimenticato quello che è successo lo scorso anno?

Napoli-Juventus alimenta il piagnisteo dei bianconeri a causa delle tante assenze. Da Torino urlano allo scandalo per la sentenza Osimhen, dimenticando quando accadde per Morata e si chiedono cosa sarebbe successo a parti invertite. I giornali di fede bianconera hanno memoria corta e non ricordano quando accadde lo scorso anno.

Il giornalista Rafffaele De Santis, risponde alle accuse su Napoli-Juve ricordando ai bianconeri un particolare importantissimo: “Il Napoli ha giocato (e vinto) senza “piangere” con le assenze di Ospina, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Demme e Mertens l’ultimo Napoli-Juve. Nonostante ciò, leggo solo fesserie “se la situazione fosse a parti inverse”. Va bene che il tifo non fa essere oggettivi, ma anche basta. È davvero stancante vedere come molti vivono il calcio. Siete pesanti, banali e ripetitivi ed i valori dello sport non vi riguardano proprio.

Complimenti poi ai soliti “giornalisti” noti che cavalcano costantemente l’onda dell’odio, siete delle chiaxxche”.

De Santis aggiunge: “Anche perché alcune persone sono affette da analfabetismo funzionale, ciò non gli consente di distinguere situazioni e momenti diversi. Altre invece approfittano PALESEMENTE delle situazioni per qualche like ed una manciata di followers”.

IL RICORSO PER MORATA

Da Torino attaccano il Napoli per il ricorso vinto e la riduzione della squalifica di Osimhen, accusano il giudice di origine napoletana di aver favorito gli azzurri: e i piagnistei li facciamo noi?

I bianconeri evidentemente non ricordano che l’attaccante spagnolo offese pesantemente l’arbitro al termine di Benevento-Juventus del 28 novembre 2020. LA squalifica fu ridotta in appello da due ad una sola giornata . Il giudice era Juventino ?

