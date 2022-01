Mercato in anticipo del Napoli: Frattesi nel mirino di Giuntoli

Il calciomercato del Napoli guarda al futuro a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. Il 22enne piace moltissimo alla società azzurra, sempre alla ricerca di giovani talenti, così si è messa sulle tracce di Frattesi. Ma Giuntoli ha fatto di più, è andato a guardare dal vivo Sassuolo-Verona, partita in cui c’erano molti giocatori interessanti. La mossa del direttore sportivo del Napoli non può passare sotto traccia, perché oramai le partite si possono vedere facilmente dalla tv, quindi se si decide di muoversi è perché si vuole approfondire la conoscenza di un giocatore e magari cominciare a tessere qualche tela.

Napoli segue Frattesi

Davide Frattesi è uno dei calciatori seguiti da Giuntoli, che dovrà vedersela con una folta concorrenza. Anche perché le buone prestazioni del giocatore non sono passate sotto traccia. Il Napoli continuerà a seguire il giocatore, ben sapendo che il Sassuolo non cede giocatori a cuor leggero. Magari chissà i neroverdi accetteranno un pagamento super dilazionato come in caso del passaggio di Locatelli alla Juventus, ma sicuramente non svenderanno il proprio talento.

Ma Giuntoli durante Sassuolo-Verona, si è segnato anche un altro nome. Secondo Corriere dello Sport piace pure Ivan Ilic, del Verona. Altro centrocampista che spicca per personalità e qualità. In questo caso siamo al sondaggio esplorativo, ma l’interesse resta. Il Napoli gioca d’anticipo per provare a intessere quei rapporti utili per anticipare la concorrenza e non partecipare ad aste. Il rapporto con il Verona è ottimo, visto anche l’affare chiuso con Rrahmani. Ecco perché si tiene sempre d’occhio Nicolò Casale, difensore centrale.

Intanto il Napoli del futuro può già contare su Olivera, secondo Sky l’affare è stato chiuso. Ma da Frosinone fanno sapere che piace molto anche il difensore Gatti. Altro talento per il Napoli che verrà.