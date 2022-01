Vlahovic alla Juve: gli insulti della Fiesole. Fiorentina succursale bianconera

Dusan Vlahovic alla Juventus, affare in chiusura. I bianconeri verseranno almeno 60 milioni di euro alla Fiorentina, duro striscione della Fiesole. I tifosi viola non hanno preso affatto bene il passaggio dell’attaccante alla, sportivamente, odiata Juventus. Già da ieri sera si parla di un passaggio di Vlahovic imminente alla Fiorentina, tanto che sono già state fissate le visite mediche. In questo momento si cerca di capire quale possa essere la formula, anche se Rocco Commisso non accetta deroghe: vuole soldi cash e nessun pagamento dilazionato. Ma questa cosa era stata detta anche per la cessione di Federico Chiesa, poi lo Juve lo acquistò secondo le sue modalità: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022” questo il comunicato di allora.

Striscione Fiesole contro Vlahovic

Intanto la curva Fiesole si è fatta sentire ed ha scritto un messaggio a chiare lettere contro il giocatore. “Il rispetto non si conquista con i gol Vlahovic gobbo di merda“. Striscione quello della Fiesole che non lascia scampo ad interpretazioni. La contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina è chiara, anche perché hanno sostenuto quel calciatore che ora ha deciso di tradirli, volendo a tutti i costi il trasferimento ai bianconeri. Una cosa in stile Higuain, che pure fece infuriare i tifosi del Napoli. Ora si aspetta il passaggio ufficiale di Vlahovic alla Juventus, con la Fiorentina che comincia a diventare succursale dei bianconeri viste anche le passate acquisizioni di Bernardeschi e Chiesa.