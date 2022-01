Vlahovic alla Juve: ci siamo, prezzo monstre

Dusan Vlahovic alla Juventus, affare vicino alla conclusione. 60 milioni di euro alla Fiorentina, 7 al giocatore. Cifre pazzesche, soprattutto per il calciomercato di gennaio. Un affare veramente clamoroso che darà ai bianconeri quel bomber che gli è mancato fino ad ora. Nelle ultime ore anche il direttore sportivo della Fiorentina ha aperto alla cessione di Vlahovic ai bianconeri dicendo: “Non accetteremo contropartite o pagamenti dilazionati”. Insomma la Juve dovrà pagare e non potrà fare un’operazione come quelle di Locatelli, pagato in comode rate.

Vlahovic alla Juventus: le cifre

Gazzetta dello Sport scrive che l’affare è in via di conclusione. Ecco tutti i dettagli: “L’accordo con l’attaccante serbo è stato trovato sulla base di un quinquennale di 7 milioni di euro netti a stagione. Ora la trattativa si sposta su un altro tavolo: c’è ovviamente da trovare l’intesa con la Fiorentina, che è disposta a trovare un accordo, come ha confermato poche ore fa anche il direttore sportivo Daniele Pradè. Un accordo si potrebbe trovare attorno ai 60 milioni di euro e, come detto, la Juventus ha intenzione di chiudere l’operazione entro qualche giorno“. Vlahovic ha saltato l’ultima partita, ufficialmente per infortunio, ma si era capito che oramai il suo addio era imminente. A questo punto bisognerà capire come fa una società ultra indebita, come la Juventus, che deve ricorrere a continue ricapitalizzazioni, poter investire certe cifre.