Bargiggia: “Mertens non rientra più nei piani del Napoli. Milan-Juventus? spettacolo indegno”

Paolo Bargiggia parla del rinnovo di Dires Mertens con il Napoli. Il giornalista ha commentato anche la sfida tra Milan e Juventus.

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 station Radio. Bargiggia tra le altre cose ha parlato del rinnovo di Mertens con il Napoli e della supersfida tra Milan e Juventus:

“Il calcio italiano , non sta vivendo un bel momento. Milan-Juve ne è un esempio, è stata davvero una brutta partita. È stato uno spettacolo indegno per una sfida d’alta classifica. Il grande demerito è di Allegri che ha mandato in campo una squadra che non ha mai calciato in porta in 90′. Nonostante le dichiarazioni post partita, è l’allenatore più anti calcio tra quelli ad alti livelli attualmente, è davvero rimasto al palo”.

La Juve su Vlahovic – “Il serbo vuole i bianconeri e i bianconeri vogliono il serbo. Dietro i suoi rifiuti all’Arsenal c’era proprio la voglia di andare alla Juventus. La Fiorentina al momento lo sa, le loro dichiarazioni sono di facciata per tutelarsi verso la piazza. La proposta di Kulusevski + 35 milioni di euro non è stata una proposta reale, erano solo chiacchiere tra agente“.

Bargiggia ha poi aggiunto: “ Mertens, a mio parere il calciatore non rientra più nei piani del Napoli, soprattutto a queste cifre. Il belga dovrebbe giocare un finale di stagione stratosferico per far venire voglia a De Laurentiis di rinnovargli il contratto. La società ha fatto lo stesso discorso anche per Ospina, non mi sembra che ci siano spiragli per il rinnovo”.

Sulla Salernitana – “Ufficiale l’arrivo di Sepe in porta. Si attende la negativizzazione del giocatore e del suo procuratore e poi sarà annunciato anche l’acquisto di Mazzocchi dal Venezia. I granata dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo per salvarsi. Il progetto però del nuovo presidente Iervolino e del direttore sportivo Sabatini è ambizioso, in bocca al lupo a loro“. Ha concluso Bargiggia.