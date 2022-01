SKY: Tre nuovi acquisti per il Napoli. Giuntoli a lavoro

Il Napoli prova a piazzare tre colpi in questa sessione di mercato oppure in estate. Il direttore Giuntoli a lavoro per accontentare Spalletti.

Il Napoli a pochi giorni dalla chiusa del mercato prova a piazzare tre colpi, sia per il rpesente che per il prosssimo anno. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sy SPort 24, sono tre i nomi sui quali è concentrato il mercato azzurro: Olivera, Nandez e Federico Gatti

NAPOLI TUTTO SU OLIVERA, NANDEZ E GATTI

“Il Napoli ha opzionato Mathias Olivera del Getafe per luglio, ma sperano di riuscire ad anticipare il suo arrivo a gennaio, così da affidare subito il calciatore uruguaiano alle mani sapienti di Luciano Spalletti.

Proprio per questo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe presentato, nei giorni scorsi, una proposta di prestito con obbligo di riscatto ad una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni, nel tentativo di portare il giocatore in Serie A subito. Il Getafe non si sarebbe ancora sbilanciato definitivamente: il Napoli attende una risposta ed auspica di averla breve”.

SKY sport 24 ha poi aggiunto: “Per il centrocampo Nahitan Nandez, è il primo nome. Il forte tuttofare del Cagliari sogna un’avventura lontano dalla Sardegna per approdare in una big del campionato italiano. Anche per lui, non si esclude la via del prestito.

Per la difesa, infine, gli occhi si sono da tempo posati su Federico Gatti. Contatti avviati con il Frosinone proprio in questi giorni: si sonda il terreno per l’estate, ma il Torino appare al momento in vantaggio sui partenopei ed anche sulla Juventus”.