Il Napoli su Federico Gatti. Il difensore è considerato il nuovo Chiellini. I dettagli dell’operazione

Federico Gatti nel mirino del Napoli, il difensore è considerato il nuovo Chiellini. Giuntoli vuole soffiarlo a Juventus e Atalanta.

IL NAPOLI SU FEDERICO GATTI

Il Napoli si muove in vista del mercato di Gennaio. Nel mirino di Giuntoli ci sono tre giocatori, tra i quali spicca la rivelazione della serie B: Federico Gatti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Federico Gatti piace moltissimo al Napoli. Giuntoli segue da vicino il calciatore che è nel mirino anche di Atalanta e Juventus.

“Di giocatori giovani e così completi come lui non se ne vedono molti in Italia, assicura chi lo conosce bene. Federico Gatti è un difensore ‘alla Chiellini‘ per intenderci, che il Frosinone ha pescato l’anno scorso dalla Pro Patria a titolo definitivo. Storia particolare la sua, che a 17 anni ha lasciato la scuola e si è rimboccato le maniche per portare i soldi a casa dopo che il padre era rimasto disoccupato. Sveglia puntata alle 4 per andare ai mercati generali e muratore come secondo lavoro, con il pallone sempre in testa.

Federico Gatti piace a tanti club tra i quali spicca il Napoli. Il club partenopeo nelle scorse settimane ha mandato alcuni osservatori a seguire il ragazzo da vicino. Siamo nella fase della valutazione, con relazioni da riempire e idee di mercato che da qui a gennaio possono concretizzarsi in qualcosa di più.

Occhio alla concorrenza però, perché Gatti piace anche all’estero e sullo sfondo ci sono Juventus e Atalanta. Il Frosinone è consapevole di avere tra le mani un talento pronto a esplodere, sa che a fine stagione potrebbe privarsene ma non vorrebbe farlo nel mercato di gennaio”.

QUANTO VALE FEDERICO GATTI

Federico Gatti è finito nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il difensore del Frosinone di Grosso, è senza ombra di dubbio la sorpresa più grande di questo inizio di stagione. Il classe ’98 sta infatti dimostrando gara dopo gara di essere un calciatore che in Serie B ci può stare ad occhi chiusi e di poter ambire anche al salto di categoria.

Struttura imponente, doti fisiche importanti, bravo nelle letture e personalità da vendere le sue caratteristiche principali messe in mostra fino a questo momento. Arrivato dalla Pro Patria, Gatti che nel 2019 giocava in Eccellenza ora potrebbe rappresentare per il Frosinone la possibilità di fare una grande plusvalenza. Condizionale d’obbligo però, perchè al momento quanto vale Gatti?

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 5/6 milioni di euro, ma non è escluso che possa aumentare alla fine del campionato, quando Gatti, in prospettiva, potrebbe arrivare a 20/25 partite giocate.

LA STORIA

Una storia bellissima partita dal Piemonte quella di Federico Gatti, lontana anni luce dai percorsi stereotipati che siamo abituati a conoscere. Sudore e sacrificio, allenamenti serali dopo stressanti giornate lavorative trascorse in cantiere, cene alle 23 e subito dritti nel letto per poi ricominciare con la solita routine. Senza mai smarrire il sogno più grande, quello di diventare un calciatore professionista. Ed il lieto fine arriva sempre per chi sa meritarselo.

Federico Gatti sta finalmente raccogliendo i frutti di tutti i sacrifici profusi. Fino a 3 anni fa si spaccava la schiena per 9-10 ore al giorno come muratore e serramentista, adesso è il “The Wall” Ciociaro in Serie B. Adesso Federico Gatti potrebbe passare al Napoli, la formazione capolista in serie A. Sarebbe il giusto riconoscimento per un ragazzo che ha sofferto e si è sacrificato per arrivare al top.