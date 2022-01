Mertens: “Rigore, volevo calciarlo io. Insigne mi mancherà. Rinnovo, vedremo” – VIDEO

Dries Mertens parla al termine di Napoli-Salernitana, l’attaccante azzurro ha siglato anche una rete su calcio di rigore. Mertens al termine del match ha parlato ai microfoni di Dazn: “La partita con la Salernitana è stata tutt’altro che semplice. Quando non riesci a segnare la rete del raddoppio è sempre complicato e si va in difficoltà“. Alla fine il Napoli ha vinto 4-1, grazie anche ad un gol su rigore di Lorenzo Insigne che raggiunge Maradona a 115 reti con la maglia del Napoli.

Un rigore che avrebbe voluto calciare Mertens, come ammette l’attaccante: “Volevo tirarlo, ma capisco che per Insigne è un momento importante. Insigne mi mancherà, ma capisco la sua scelta. Nonostante tutto non dobbiamo ricordare quello che ha fatto per Napoli, per noi sarà importantissimo fino a fine stagione. Ci dispiace che vada via, ma merita solo i nostri ringraziamenti“.

Mertens rinnovo col Napoli

Mertens recentemente ha detto di voler restare a Napoli e di voler costringere De Laurentiis a tenerlo, a Dazn aggiunge: “Ho detto quelle cose anche scherzando. Io voglio essere importante per la squadra, poi vedremo cosa accadrà“. Sul campionato Mertens ha concluso: “Ci aspetta la partita con il Venezia che ha giocato benissimo contro l’Inter. Noi però dobbiamo pensare solo al nostro cammino“.