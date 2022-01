Rai: “Napoli dica addio a Mandava. Arrivano conferme ufficiali”

Il Napoli perde Reinildo Mandava. Il terzino mancino in scadenza con il Lille, va all’Atletico Madrid di Simeone. Il giocatore era stato trattato con grande attenzione da Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Gli azzurri avevano preso in seria considerazione l’idea di prendere Mandava già a gennaio, ma l’obiettivo è poi cambiato. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai arrivano “conferme ufficiali. L’Atletico Madrid ha preso Mandava. Si lavora per farlo arrivare in Spagna già a gennaio“.

Napoli su Olivera

Il club di Aurelio De Laurentiis sta prendendo in seria considerazione un altro acquisto, ovvero Mathias Olivera del Getafe. Secondo Gazzetta e Sky il Napoli ha già preso Olivera, si deve decidere solo se farlo arrivare a gennaio, oppure rimandare tutto a giugno. Il giocatore viene dato però come sicuro al Napoli. Un colpo per la fascia mancina che dovrebbe liberare uno tra Mario Rui e Ghoulam, con le quotazioni dell’algerino in netto rialzo rispetto a qualche settimana fa.