Il mental coach: “Osimhen rischia di fare casini. Vi spiego la situazione”

Mauro Pepe, mental coach, commenta il gesto di stizza di Victor Osimhen durante il derby campano tra Napoli e salernitana.

Victor Osimhen voleva segnare a tutti i costi con la Salernitana, la mancanza del gol lo ha fatto innervosire anche con Matteo Politano. L’attaccante ex Inter in una occasione ha preferito l’azione personale piuttosto che il passaggio ad Osimhen, smanioso in area di rigore di ricevere un pallone da calciare verso la porta.

Mauro Pepe, mental coach, ai micrtofni di radio Marte ha parlato del gesto di stizza dell’attaccante nigeriano

“Osimhen nervoso? Lui si deve concentrare solo sue alcune cose. L’impressione che ho io è che lui abbia troppa frenesia di dover dimostrare quanto vale. La voglia di rivalsa rischia di fare più casini che altro. Bisogna lavorarci dal punto di vista mentale. Deve farlo Spalletti? Per me lui è molto bravo ma anche un aiuto esterno di un mental coach gli può dare una mano. Bisogna capire da dove nasce la rabbia e canalizzarla su quello che lui deve fare in campo. Se riesce a farlo può diventare un crack”.