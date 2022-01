Repubblica – De Laurentiis taglia gli ingaggi: ci sarà solo un’eccezione

Aurelio De Laurentiis taglia gli ingaggi del Napoli. Il presidente della SSCN vuole ridurre gli stipendi di almeno il 30%. Il pensiero del presidente è chiaro: il Covid 19 e la mancata Champions League hanno impedito al club di fare introiti, i bilanci sono in rosso, quindi bisogna risparmiare. Così a fine stagione si medita l’addio di calciatori come Ghoulam e Mertens, entrambi a parametro zero. Per il belga si può discutere del rinnovo, ma a cifre nettamente più basse. “Gli ingaggi del belga, dell’algerino e del capitano non sono più economicamente sostenibili per De Laurentiis e il difficile ricambio — pure generazionale — nello spogliatoio non può essere più rimandato” scrive Repubblica.

Koulibaly resta al Napoli?

Il quotidiano aggiunge: “L’unica eccezione si profila per Kalidou Koulibaly, sempre che in estate non arrivi dal mercato per il difensore senegalese un’offerta irrinunciabile. L’amatissima squadra dei 91 punti in classifica, quella dello scudetto sfiorato con Maurizio Sarri in panchina, sta definitivamente per andare in archivio e presto ne resterà traccia solo negli almanacchi“. Intanto Insigne ha già salutato tutti, mentre altri addii sono imminenti. De Laurentiis sembra l’unico orientato a voler mantenere in ordine i conti. Mentre il calcio continua a fare spese folli, nonostante i miliardi di euro di debiti.