Inter: Marotta prende Gosens. Zhang i bond

L’inter piazza il colpo Robin Gosens. Il giocatore dell’Atalanta vicinissimo: costa 30 milioni di euro ai nerazzurri. Una cifra enorme per il calciomercato di gennaio, ancora più grande se si pensa che la società nerazzurra è sommersa di debiti. Eppure Marotta è riuscito a portare Gosens all’Inter. La notizia non è ancora ufficiale ma le parti sono vicinissime. Si parla di un accordo già trovato per il calciatore che è pronto a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. l’Inter prenderà il giocatore dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto: prezzo fissato a 30 milioni di euro.

Inter debiti e Gosens

L’acquisto di Gosens sarà registrato nel prossimo esercizio, ma questo non togliere che l’Inter di Zhang è una squadra indebita pesantemente. Il presidente nerazzurro in pratica copre debiti con altri debiti.

Ecco qua ti ha scritto Corriere dello Sport: “Zhang si muove, emesso un nuovo bond da 415 milioni di euro per rifinanziare il debito e le precedenti obbligazioni. Nuova scadenza 2027. L’Inter sul proprio sito ha ufficializzato l’accordo con Goldman Sachs e Rothschild: “Inter Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese“.

Insomma tutte le società indebitate continuano a comprare, vedi la Juve con Vlahovic. Dall’altro lato c’è il Napoli di De Laurentiis che si attiene alle regole e cerca di fare quadrare i conti con tagli agli ingaggi, vendite di giocatori e mancati rinnovi di contratti. Visto ciò che spendono gli altri è difficilissimo fare capire ad un tifoso che ci sono delle regole e vanno rispettate.