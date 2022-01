Juve: un ciclo vincente per tentare Koulibaly, è il sostituto di De Ligt

La Juve pensa a Kalidou Koulibaly per sostituire Matthijs De Ligt, il difensore olandese può essere ceduto a giugno. Doveva essere l’uomo del futuro, quello su cui costruire le fondamenta per la nuova difesa-bunker, ma De Ligt alla Juventus sembra non riuscire ad imporsi. Nonostante i titoloni a nove colonne ad ogni minima buona prestazione, l’olandese non sembra mantenere le aspettative. Qualche fallo di mano di troppo e un inserimento non ancora avvenuto, mettono De Ligt nella posizione di poter lasciare Torino. Così Koulibaly finisce sulla lista della Juve, che piazzato il colpo Vlahovic sta pensando in grande anche per il futuro. Ovviamente dovrà raggiungere la qualificazione Champions League, altrimenti per i conti bianconeri sarà un disastro, perché l’attaccante serbo è costato ben 70 milioni di euro, operazione complessiva da 150 milioni.

Koulibaly: il piano della Juve per sostituire De Ligt

A scrivere dell’interesse dei bianconeri per il difensore del Napoli è Gazzetta dello Sport. “Comunque, in prospettiva, non vanno sottovalutate le voci che vogliono De Ligt lontano da Torino. Ciò spiega come mai la Juve si stia guardando intorno anche per un rinforzo al top per la difesa. Se davvero De Ligt dovesse trovare un acquirente, allora, il primo della lista per sostituirlo è il corazziere del Napoli: Kalidou Koulibaly. Stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato con i fatti quanto tiene alla sua attuale maglia. In passato è stato accostato al Psg e al Manchester City, ma alla fine tutto è sempre finito nel nulla. Anche lui ha ormai 30 anni abbondanti e i vertici bianconeri sperano che voglia togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente“.

Secondo Gazzetta il Napoli a giugno può vendere chiunque, dato che ieri si è parlato anche di un assalto del Newcastle a Osimhen. Da monitorare anche la situazione di Ghoulam che può lasciare Napoli già a gennaio.