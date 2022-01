CORSPORT – Rinnovo Mertens: il Napoli ha un piano, Manolas e Insigne indicano la strada

Il Napoli pensa al rinnovo di Dries Mertens, una possibilità che esiste ancora. De Laurentiis può confermare il belga ma a cifre diverse da quelle attuali. Il piano societario del Napoli per il futuro è chiaro: bisogna tagliare i costi. La qualificazione alla Champions League, può sicuramente ridurre la sforbiciata, che però ci sarà comunque. Ma Mertens ha 35 anni, ha giurato amore eterno al Napoli, quindi un accordo con il belga si potrebbe anche trovare. Discorso ben diverso da quello fatto con Insigne, che tiene al Napoli, ma che a 31 anni ha deciso di sfruttare un lauto ingaggio, quello offerto dal Toronto. Una scelta di vita che non può essere condannata, anche perché le cifre sono veramente esagerate.

Rinnovo Mertens: l’idea di De Laurentiis

“Dries e il Napoli potrebbero anche continuare insieme, perché no, però a cifre diverse. E dunque ne riparleranno. Magari a Champions acquisita. Una chiacchierata con il presidente, si: è ciò che ad oggi non è stato programmato ma che inevitabilmente dovrebbe andare in scena a mercato chiuso. E dunque tra un po’. Però con dei parametri di certo differenti rispetto a quelli che nel 2020 portarono al precedente rinnovo biennale con opzione sul terzo anno fissata in favore del club entro il 30 giugno 2022. Alle stesse cifre attuali: meglio sottolinearlo, il calcio è il

mondo dell’impossibile e tutto può accadere fino all’ultimo centimetro dell’ultima curva, ma la politica societaria inaugurata con la cessione di Manolas in corso d’opera e confermata con Insigne, il capitano quasi trentunenne al quale il Napoli ha offerto un prolungamento non ritoccabile da 3,5 milioni di euro, non lascia spazio a ipotesi diverse da un’eventuale offerta annuale al ribasso” scrive Corriere dello Sport.