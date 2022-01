Insigne firma col Toronto: a cena in un ristorante a Roma – VIDEO

Lorenzo Insigne firma col Toronto, il capitano del Napoli ha incontrato i dirigenti canadesi a poche ore dalla sfida con la Juventus. La cena è stata documentata da un video di Repubblica che ha reso noto l’incontro tra Insigne ed i dirigenti del Toronto andato in scena in una stanza dell’hotel St. Regis, a due passi dalla Stazione Termini. Il capitano del Napoli con il maglione con il collo alto bianco ha passato una serata insieme al suo agente Vincenzo Pisacane, per definire e siglare l’accordo con la società canadese che milita in MLS. Presente all’incontro anche l’intermediario dell’affare Andrea D’Amico oltre alla moglie Jenny.

Insigne ha passato il pomeriggio con i dirigente del club canadese, poi l’accordo definitivo in serata ‘festeggiato’ con una cena. Insomma con il Toronto è tutto fatto. L’accordo avviene poco prima che si giochi Juve-Napoli in programma il 6 gennaio. Match in cui Spalletti (positivo al Covid) ha tantissimi assenti e spera che Insigne possa fare la differenza, anche perché in attacco non ci sono Lozano, Osimhen e Ounas e gli uomini sono contati.

Con la cena a Roma Insigne certifica il suo passaggio in MLS. Ora da capire come il Napoli gestirà l’addio del calciatore. Tanti tifosi chiedono di togliere la fascia di capitano ad Insigne. Eppure proprio l’attaccante azzurro potrebbe scendere con la fascia al braccio giovedì sera, all’Allianz Stadium, dato che le sue condizioni sono buone e quindi è possibile che giochi titolare con la Juventus.