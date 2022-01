LDT – Insigne al Toronto, ora toglietegli la fascia. C’è chi la merita di più.

Lorenzo Insigne ha accettato la proposta del Toronto. Il calciatore lunedì firmerà il contratto che lo porterà in MLS. Sulla questione si stanno scatenando tante polemiche, c’è chi sta criticando duramente la scelta di Insigne di andare al Toronto, dove percepirà 11 milioni di euro a stagione.

Marco da Santa Maria Capua Vetere ci scrive proprio a proposito di Insigne e racchiude il pensiero dei tanti messaggi che stiamo ricevendo in queste ore.

Insigne capitano del Napoli

“Insigne ha fatto la sua scelta, quella di preferire un l’auto guadagno, non voglio dire se è giusto o sbagliato, è una scelta personale, ora però deve defilarsi e continuare a dare tutto e di più per il Napoli.

Ma la società, lo spogliatoio e allenatore ora devono prendere una decisione importante. Va tolta la fascia di capitano a Lorenzo Insigne. Ha deciso di sposare e difendere altri colori, non è più degno di rappresentare il leader in campo del Napoli.

C’è da dire che a livello di leadership ha sempre peccato, ulteriore motivo per togliere ad Insigne la fascia di capitano del Napoli. In squadra ci sono altri calciatori che la meritano più di lui come Mertens, che mostra continuamente l’amore per la città e per la maglia azzurra. C’è Koulibaly che oramai è un napoletano acquisito, anche Zielinski nei mesi difficili con Gattuso ci ha messo la faccia davanti alle telecamere ed in queste settimane ha trascinato la squadra“.