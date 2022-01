Caiazza: “Insigne fuori rosa, qui si esagera”

Lorenzo Insigne ha accettato l’offerta del Toronto dal giugno del 2022 si trasferirà in MLS. Il giocatore del Napoli ha ricevuto una proposta irrinunciabile: 11,5 milioni di euro a stagione, più un maxi bonus da 4,5 milioni di euro ogni stagione legato a presenze e risultati. Insomma un ingaggio che in Italia nessuno gli avrebbe accordato. Insigne lunedì firma col Toronto, anche perché non sono arrivate altre offerte importanti dall’Europa e la proposta di rinnovo del Napoli non è stata ritenuta congrua.

Insigne uomo immagine

“Insigne a Toronto non avrà solo un ingaggio elevato, ma sarà anche l’uomo immagine del Toronto” dice Salvatore Caiazza de Il Roma ai microfoni di Radio Goal. “Si sta lavorando per definire i dettagli di questi ulteriori accordi commerciali. Leggo però che c’è chi vorrebbe il calciatore fuori rosa, o qualcosa del genere. Secondo me si sta esagerando, perché Insigne ha fatto una scelta personale e legittima, anche perché dal Napoli non è arrivata una proposta ritenuta accettabile. La società ha avuto le sue giuste motivazioni, quindi entrambi hanno fatto i loro interessi“.

Al momento la società non ha comunicato decisioni su Insigne, anzi l’attaccante può giocare titolare la sfida Juve-Napoli, anche perché Spalletti ha pochissimi calciatori a disposizione. Petagna è stato recuperato, mente Malcuit è ancora positivo. Ma ci saranno fuori Osimhen, Elmas, Anguissa, Lozano, Mario Rui e Koulibaly.