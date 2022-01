Malcuit positivo al COVID. Spalletti in emergenza per Juve-Napoli. Ghoulam gioca?

Kevin Malcuit è risultato positivo al Coronavirus. Luciano Spalletti in emergenza per Juventus-Napoli. Gioca Ghoulam?

Kevin Malcuit è risultato positivo al Covid. Dopo Osimhen, Lozano ed Elmas positivi, ecco aggiungersi anche il terzino franco-marocchino. Malcuit nei giorni scorsi aveva rispettato un periodo di isolamento dopo essere stato indicato come caso-contatto.

L’ex Lille è stato sottoposto a tampone molecolare e l’esito è stato proprio quello insperato. Malcuit è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Il test è stato effettuato anche ad Andrea Petagna, altro tesserato del Napoli in quarantena, che è risultato negativo al Covid-19.

La SSC ha comunicato la positività di Malcuit con un comunicato ufficiale:

“In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

JUVE-NAPOLI: GIOCA GHOULAM?

Malcuit positivo al covid è l’ennesima tegola sulla squadra di Spalletti. Il mister per la sfida contro la Juventus, in programma la sera dell’Epifania, dovrà fare a meno di Victor Osimhen, Eljif Elmas, Hirving Lozano e dello stesso Malcuit, positivi al Covid, senza contare le assenze di Kalidou Koulibaly ed Andrè Frank Zambo Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa.

Con Mario rui squalificato e Malcuit in isolamento, Chi schiererà Spalletti contro la Juve? Faouzi Ghoulam ed Alessandro Zanoli sono gli unici candidati al ruolo, non si escludono però possibili cambi di modulo.