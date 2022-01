Maifredi: “Osimhen è l’unico del Napoli che giocherebbe nella Juventus”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, parla della sfida contro il Napoli ed elogia Victor Osimhen.

MAIFREDI SU JUVE-NAPOLI

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.

“Credo che il Napoli non possa proseguire come ha fatto nelle ultime partite. Ha risentito delle tante assenze. Se Spalletti è riuscito a rimotivare la squadra, dirà la sua. La Juventus, al di là delle recenti vittorie, non mi ha ancora convinto. La Juventus è tagliata fuori dalla corsa scudetto. Troppi punti di distacco dall’Inter. E’ rientrata nella corsa per i primi quattro. Devo dire che era impensabile che la Juve recuperasse punti da squadre come Atalanta e Napoli ma si sa: il calcio non è una scienza esatta“.

Problemi Juventus

“Non è mai una sola persona il problema. Dopo 9 stagioni, ha avuto un ridimensionamento anche a livello mentale. Aver mandato frettolosamente uno dei più forti al mondo, ha contribuito a creare un clima di insicurezza. Allegri era abituato a gestire giocatori top; ora ha preso in mano una squadra da ricostruire e, al momento, non voglio dire che abbia fallito ma sicuramente sta avendo tanti problemi”.

Giocatori del Napoli che toglierebbe a Spalletti

“Alla Juve servirebbe come il pane Osimhen. La Juventus non ha quel giocatore che prende palla e fa salire gli altri. Morata e Kean non lo fanno. Questa Juventus è lontana parente della prima di Allegri. Se pensiamo che giocava con Pirlo, Pogba, Vidal..”

Chi ha inciso di più in positivo o negativo nella Juventus?

“Allegri ha cercato di cambiare, ma ancora non è abbastanza per dare un’identità”.