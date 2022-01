De Maggio: “Bomba di mercato a pochi giorni da Juventus-Napoli. Farà molto rumore”

Valter De Maggio ha parlato del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto a pochi giorni dal big match Juventus-Napoli.

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne

“Gianluca Di Marzio di Sky in apertura di trasmissione ci ha dato una bomba di mercato su Lorenzo Insigne che sta scuotendo tutto l’ambiente a pochi giorni da Juventus-Napoli. Io sono convinto di quello che dico, il calciatore darà il massimo nonostante sia ad un passo dalla firma con il club canadese”.

Valter De Maggio, ha poi aggiunto: “Lorenzo Insigne avrebbe accettato definitivamente l’offerta della squadra canadese, la notizia fa rumore a pochi giorni dal big match Juventus-Napoli. A quanto pare la società vuole abbassare il tetto ingaggi, ci sono anche altri calciatori a scadenza contrattuale, mi sembra di capire che non rinnoveranno. Lorenzo è napoletano, un po’ tutti sognavano questa storia d’amore alla Totti con la Roma, ma alla fine non è andata a finire in questo modo”. Ha concluso Valter De Maggio.