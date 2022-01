REPUBBLICA – De Laurentiis taglia gli stipendi: Insigne e Mertens fuori dal budget

De Laurentiis taglia gli stipendi dei calciatori, nessuna deroga alla austerity. Salutano: Insigne, Mertens e Ghoulam.

Dries Mertens e Lorenzo Insigne salutano Napoli. Dietro l’addio del capitano secondo il quotidiano La Repubblica si cela la rigorosa fermezza di Aurelio De Laurentiis che ha scelto la linea dell’austerity e non farà eccezioni nemmeno per il suo capitano, finito fuori dal budget e di conseguenza dal progetto azzurro dopo la scelta del club di dare un taglio robusto al monte ingaggi. Insigne potrebbe salutare già a gennaio.

“De Laurentiis, aveva ufficializzato la sua decisione di risanare i conti già nello scorso mese di luglio e non può dunque sorprendere il suo categorico rifiuto di impelagarsi in una trattativa-telenovela con la bandiera della squadra, che si trasformerebbe in un segnale contraddittorio pure per gli altri componenti (i big, in particolare) della squadra.

L’offerta al ribasso, 3.5 milioni a stagione di stipendio, contro i 4 attuali, fatta all’attaccante di Frattamaggiore è invece un messaggio spedito “a suocera perché nuora intenda”. Ci sarà posto in futuro soltanto per i giocatori disposti a guadagnare meno. Nulla di personale, insomma“.

MERTENS E GHOULAM AI SALUTI

Repubblica aggiunge: “A luglio De Laurentiis aveva parlato chiaro. «Adesso dobbiamo cambiare subito rotta, oppure il Napoli di questo passo fallisce». Colpa delle gravi perdite economiche causate dal Covid e soprattutto dei risultati molto deficitari sul campo, con gli azzurri che per due stagioni di seguito si sono fatti sfuggire il traguardo della qualificazione per la zona Champions.

Si è creato un buco di circa cento milioni sotto forma di mancate entrate e il presidente s’è convinto di dover presentarne il conto anche ai suoi giocatori: in primis quelli che guadagnano di più. Tra loro c’è Insigne. Ma il numero 10 della Nazionale, non sarà l’unico dei big a ritrovarsi nelle condizioni di cambiare aria.

È infatti già andato via il greco Manolas: con un risparmio per la società di 4.2 milioni netti di ingaggio a stagione. E la stessa sorte attende alla fine del campionato altri due leader molto costosi dello spogliatoio: Ghoulam (3.2 di compenso) e Mertens (4.5), a loro volta destinati a partire tra 5 mesi”.

DE LAURENTIIS VUOLE LA CHAMPIONS

“Di aumenti neppure a parlarne e per questo s’è arenato anche il rinnovo di Fabiàn Ruiz– spiega il quotidiano- Ma De Laurentiis è sicuro di poter puntare in alto a dispetto dell’austerity. Non è infatti un mistero che il presidente abbia chiesto a Spalletti di conquistare il pass per la Champions League: vitale per quadrare i conti quasi quanto il taglio dei costi. Per questo il club si è mosso sul mercato a caccia di rinforzi, peraltro low cost. Venerdì arriva Alex Tuanzebe, il difensore inglese in prestito dal Manchester United. Vani per motivi burocratici e sanitari i tenta tivi di farlo aggregare alla squadra prima della trasferta dell’Epifania a Torino contro la Juventus.