SKY: Tuanzebe-Napoli, la trattativa è stata definita: c’è l’accordo.

Tuanzebe al Napoli manca solo l’ufficialità. Spalletti potrà contare sul difensore che arriva dalla Premier league.

Tutto fatto per il passaggio di Axel Tuanzebe al Napoli. Il difensore avrà nel contratto una clausola Covid, la società di Aurelio De Laurentiis in chiusa con il Manchester United. Il Napoli è molto attento ai dettagli ed ogni contratto deve essere tradotto, letto e riletto. Insomma anche per questo motivo spesso si ritarda l’arrivo dei calciatori in magli azzurra. L’arrivo di Tuanzebe al Napoli è slittato, ma non ci saranno problemi per la trattiva con Manchester United, titolare del cartellino.

Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di SKY SPORT 24:

“Tuanzebe-Napoli? Manca solo l’ufficialità. La trattativa è stata definita: c’è un accordo tra il Napoli ed il club di appartenenza del giocatore. Si tratta di un prestito secco di 500 mila euro, a metà strada rispetto alle richieste iniziali e del diritto di riscatto al momento non se ne parla. Rispetto alla Premier, il nostro calcio è più tecnico e meno fisico, ma credo che appena arriverà, Tuanzebe sarà buttato subito nella mischia.

Insigne-Toronto? Non c’è nero su bianco, l’offerta del Toronto c’è, è concreta e alta e Insigne l’ha presa in considerazione, ma non è tutto definito. Lorenzo non ha scelto il suo futuro e tutto può ancora accadere.

Parisi è nel mirino del Napoli, ma è difficile che l’Empoli se ne privi a gennaio. E’ però un bel giocatore, molto interessante”.