Bargiggia: “De Laurentiis ha provato a cedere Insigne ad un club arabo. Il Napoli ha chiuso la porta in faccia al capitano”

La questione Insigne tiene banco in casa Napoli, il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 station Radio rivela alcuni retroscena di mercato legati al capitano del Napoli:

“De Laurentiis ha provato a cedere Insigne ad un club in mano ad una proprietà araba. Lorenzo Insigne fa sempre notizia, fa sempre parlare e scrivere di sé. E’ già del Toronto? Io dico quello che so. In questi giorni, c’è stata una grossa spinta in avanti. C’è chi dà Insigne al Toronto per fatto, ma si tratta di un’ipotesi per l’estate. Dicono abbia parlato anche con Roberto Mancini, spiegando la sua scelta”.

Insigne vuole restare a Napoli: “Il mercato va seguito passo per passo e, ad oggi, Insigne non ha ancora deciso di accettare l’offerta dei canadesi da 8 milioni netti a stagione, per un totale di 10. Lorenzo, per quanto ne so io, ha ancora delle perplessità. Dovrà dare una risposta ai dirigenti del Toronto, ma per il momento non ha accettato la proposta. Il motivo? E’ tanto legato al Napoli e vuole restarci. Sta tentando di rinnovare, al punto che Insigne ha detto al suo agente di avvicinare Aurelio De Laurentiis, comunicandogli che direbbe di sì ad un rinnovo anche per 4 milioni, ma non a 3,5 milioni a stagione.

La reazione di De Laurentiis: “Insigne ha ricevuto delle porte in faccia: il presidente non vuole salire nemmeno di 1 euro, rispetto alla sua offerta. Addirittura, pare che non voglia più nemmeno rispondere all’agente Vincenzo Pisacane. Il clima è freddo, forse non si sono fatti nemmeno gli auguri di Natale. Tutto ciò non fa ben sperare. La sintesi è che De Laurentiis ha deciso di scaricare Insigne subito”.

Insigne offerto agli arabi: “De Laurentiis è in contatto con degli arabi ed ha provato a vendergli il capitano, ma senza riuscirci. Sono contatti che nascono da ragioni di partnership, di sponsor. Insigne a Toronto già a gennaio per 20 milioni? No, non è vero, ma è vero che De Laurentiis ha offerto il suo numero 24 ad una squadra araba per 15 milioni. L’entourage di Insigne incontrerà emissari del Toronto dopo il 10 gennaio” ha concluso Paolo Bargiggia.