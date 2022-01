IL MATTINO – Insigne al Toronto: cessione già a gennaio, trattativa in corso

Lorenzo Insigne al Toronto è oramai un affare fatto, ma il Napoli valuta anche una cessione del giocatore nel calciomercato di gennaio. Una prospettiva non troppo lontana dalla realtà dei fatti, perché Insigne accetterà la proposta che arriva dalla MLS ed i prossimi mesi con la maglia azzurra, da separato in casa, potrebbero essere complicati. C’è chi scrive che Insigne può fare la fine di Higuain e Sarri, anche se in questo caso il discorso è molto diverso. Ad Insigne è stata fatta un’offerta irrinunciabile (circa 11 milioni di euro a stagione), nettamente superiore a quella proposta dal Napoli (3,5 milioni di euro a stagione).

Calciomercato gennaio: Insigne al Toronto?

“Con il Toronto sembra sia solo una questione di tempo, poco. E il Napoli sembra anche pronto ad ascoltare l’offerta dei canadesi per perfezionale la cessione subito, senza dover aspettare giugno” scrive Il Mattino. Sul quotidiano si legge anche: “Intanto l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane (che ancora non ha ricevuto messaggi dal club azzurro) è lì che aspetta i dettagli da sistemare nel contratto e poi si preoccuperà di mettere la firma finale che a questo punto potrebbe arrivare la prossima settimana“.

Secondo chi segue il calcio negli USA è complicato vedere Insigne al Toronto durante il mercato di gennaio, ma l’ipotesi è tutt’altro che tramontata. Da tempo si parla di un possibile addio del capitano del Napoli già durante il calciomercato invernale e questa prospettiva resta sempre sullo sfondo. Anzi, con il passare del tempo ci sono sempre più occasioni per concretizzare l’affare. Al Napoli non dispiacerebbe incassare almeno 20 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto nel 2022. Inoltre la società tiene in caldo colpi di mercato come quello di Muriel per l’attacco e Digne per il ruolo di esterno mancino di difesa. Idee di mercato che hanno bisogno di liquidità per concretizzarsi.