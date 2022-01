L’Everton scarica Digne: che occasione per il Napoli

Lucas Digne scaricato dall’Everton, Rafa Benitez lo ha escluso dalla partita col Brighton ora è sul mercato. Occasione per il Napoli. “Non è concentrato sulla nostra squadra, voglio solo giocatori che combattano per il club” queste le parole di Rafa Benitez su Digne al termine della sfida Everton-Brighton. Il manager del club inglese ha deciso di non schierare l’esterno di sinistra che oramai è sempre più lontano da Liverpool. Digne piace al Napoli, ma anche all’Inter che però tiene l’ex Roma come seconda opzione. Il profilo preferito di Beppe Marotta è Filip Kostic, giocatore in scadenza con nel 2023 con l’Eintracht Francoforte.

Calciomercato: affare Digne

Napoli e Inter stanno sondando il terreno per Digne. Al club azzurro serve un terzino sinistro, dato che fino ad ora il sostituto di Mario Rui, ovvero Ghoulam, ha giocato una decina di minuti in tutto. L’algerino non viene preso in considerazione nemmeno quando Mario Rui è infortunato o squalificato, con Spalletti che preferisce adattare Di Lorenzo o Juan Jesus sulla fascia mancina. Ora la coperta per Spalletti è veramente corta, dato che i centrali di difesa sono contati e con l’arrivo di Tuanzebe che slitta con la Juve ce ne sono solo due a disposizione. Anche sulla destra c’è penuria di giocatori, con Malcuit in isolamento ed il giovane Zanoli, quindi anche adattare Di Lorenzo potrebbe essere un problema.

Allora Digne diventa un affare di mercato, perché il giocatore a 28 anni può vantare esperienza e qualità. Conosce la Serie A avendo giocato a Roma, ma ha militato anche nel Psg e Barcellona. Insomma il profilo di Digne per il Napoli sarebbe ottimo.

Napoli su Digne: prezzo in discesa?

Attualmente la valutazione di Digne si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, tanti, troppi per il Napoli. Il giocatore francese ha un contratto che scade nel 2025, ma il fatto che sia in rottura con l’Everton può far abbassare le pretese del club inglese. Inoltre non è da escludere la possibilità che il giocatore venga ceduto in prestito a gennaio. È qui che il Napoli fiuta l’affare, come fatto con Tuanzebe. Digne in prestito a gennaio per il Napoli sarebbe un colpo perfetto, anche perché potrebbe decidere di acquistare il giocatore da giugno 2022 in poi.