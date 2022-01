Sky – Insigne in dubbio per la Juve

Lorenzo Insigne rischia di saltare la sfida con la Juventus. Il giocatore non è in buone condizioni fisiche. Il capitano del Napoli è risultato negativo al Covid 19 insieme con Fabian Ruiz e Spalletti sperava di poterlo schierare per la sfida Juve-Napoli del 6 gennaio 2022. Una possibilità che ha perso di concretezza in queste ore, dato che le condizioni del calciatore non sono delle migliori.

Insigne: le condizioni fisiche

Secondo quanto riferisce Sky Lorenzo Insigne rischia di saltare Juve-Napoli. Il giocatore è reduce anche da un infortunio muscolare e non è ancora al meglio della forma fisica. A questo punto Spalletti deve cominciare a pensare ad un Napoli senza Insigne, cosa davvero molto complicata.

Le assenze del Napoli sono tantissime: Koulibaly, Anguissa e Ounas sono in Coppa d’Africa. Mario Rui è squalificato. Lozano, Osimhen ed Elmas sono positivi al Covid 19. Inoltre anche Fabian Ruiz non è al meglio della forma fisica e potrebbe andare solo in panchina. Fare la formazione per Spalletti è un vero rebus.

Il Napoli farà di tutto per recuperare Insigne, giocatore vicinissimo alla firma col Toronto. L’attaccante ha avuto un confronto con Spalletti ed è pronto a dare tutto per la squadra, ma per ora deve fare i conti con una forma non proprio perfetta.