GAZZETTA – Spalletti chiede ad Insigne la maglia del Toronto, il retroscena

Luciano Spalletti ha provato a sondare le possibilità di Lorenzo Insigne di restare al Napoli, il tecnico gli ha chiesto la maglia del Toronto. Secondo Gazzetta dello Sport è stato questo il modo indiretto del tecnico azzurro di sondare il terreno con Insigne, senza entrare troppo nei dettagli, senza chiederlo in maniera diretta, ma facendo capire le sue intenzioni. Al momento il calciatore è più che convinto di trasferirsi al Toronto, anche perché ad Insigne verrebbe accordato un mega ingaggio più benefit.

La trattativa è così in sato avanzato che il Toronto farà un tentativo per portare Insigne in MLS già a gennaio. Un’occasione che il Napoli vorrebbe cogliere per non perdere il giocatore a parametro zero, ma dipenderà dall’offerta che sarà messa sul piatto dal club canadese.

Spalletti-Insigne e la maglia del Toronto

Ecco quanto scrive Gazzetta sul colloquio che c’è stato tra Insigne e Spalletti a Castel Volturno: