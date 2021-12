Sport del Sud sicuro: “Muriel al Napoli, i dettagli della trattativa. Boga come ‘pedina’ di scambio”

Luis Muriel al Napoli, la trattativa con l’Atalanta è ancora in corso e può andare a buon fine. I bergamaschi hanno già preso Boga. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo ed il primo botto lo ha sparato proprio l’Atalanta pronta ad ufficializzare Boga, calciatore che piaceva anche al Napoli. Ma proprio l’ivoriano può facilitare il passaggio di Muriel al Napoli. Sport del Sud, che ha lanciato la notizia di Muriel in azzurro, scrive che Boga può essere utilizzato come ‘pedina di scambio’ dal Napoli: “Io mi tiro fuori per Boga, e parliamo di Muriel“. In questo modo l’Atalanta recupererebbe velocemente i soldi dell’investimento per l’ivoriano, comprato dal Sassuolo.

L’Atalanta cede Muriel

Il club bergamasco ha capito che Muriel vuole andare via ed è pronta a cederlo, se dovesse servire anche ad una diretta concorrente per il quarto posto. Così l’idea di Muriel al Napoli è entrata nel vivo. Secondo quanto riferisce Sport del Sud, la trattativa è più che concreta: “C’è quasi tutto, c’è la base d’accordo tra le due società. Cosa manca? Manca un incastro di tasselli, il tempo che tutto vada come potrebbe“.

Inoltre la redazione ha anche contattato l’agenzia Lucci che cura gli interessi del calciatore e non sono arrivate smentite: “Non possiamo parlarne”. Sembra che qualcosa stia davvero accadendo, ma bisognerà attendere per conoscere l’esito. Per Muriel al Napoli si sarebbe mosso anche Aurelio De Laurentiis con una telefonata al presidente dell’Atalanta Percassi. Gli azzurri vorrebbero concretizzare l’affare anche perché a gennaio rischiano di perdere Insigne che piace al Toronto. In ogni caso a fine stagione gli azzurri dovranno rifare il parco attaccanti: Insigne è in scadenza, così come Mertens. Mentre Petagna può essere ceduto, l’ex Spal non ha convinto del tutto. A questo punto un investimento su Muriel non sarebbe da escludere.