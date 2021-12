Schira: “Petagna al posto di Belotti”, l’affare si può fare

Andrea Belotti è pronto a lasciare il Torino a fine stagione, la società granata pensa ad Andrea Petagna del Napoli per sostituirlo. Una notizia di mercato che viene lanciata dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira che scrive: “Andrea Belotti lascerà il Torino svincolato a fine stagione: l’attaccante azzurro ha deciso di non prolungare il contratto. Il Torino sta monitorando Andrea Pinamonti, Kris Piatek e Andrea Petagna come possibile sostituto“.

Al momento il Napoli si tiene stretto Petagna, anche perché per il mese di gennaio dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa con Koulibaly e Anguissa. Per il futuro si parla con insistenza di un addio a Petagna, in direzione Torino. Nell’affare potrebbe rientrare anche Bremer, difensore centrale che piace moltissimo al Napoli.

Cristiano Giuntoli nella sessione di mercato invernale cercherà di preparare il terreno anche quella estiva. Il Napoli a gennaio deve comprare almeno un difensore centrale, con De Laurentiis che ha già individuato un calciatore che può fare al caso di Spalletti. Ma per giugno i movimenti potrebbero essere molti di più, soprattutto in attacco. Insigne è pronto a dire addio al Napoli, ma traballa pure la posizione di Mertens che non ha legato con Spalletti. Petagna piace al Torino, quindi nel prossimo futuro potrebbe esserci una vera rivoluzione in attacco per il Napoli.